ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доверчивая птица.​ Откуда могло пойти название «Чижовка»?

11.06.2018 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Доверчивая птица.​ Откуда могло пойти название «Чижовка»?
В парке с вершин самых высоких деревьев нет-нет да и слышится милое «чи», чи». © / Фото из открытых источников

Давным-давно на Свислочи-реке, среди болот, стояло селище. Был там мужик по прозвищу Чиж.

ДИВО ДИВНОЕ

С рождения было у него другое имя. А какое - никто не помнил. Все Чиж да Чиж. С малолетства умел он чижей, малых птах, приманивать, ловить и приручать. В его избе птиц было не сосчитать.

Добрым и веселым был Чиж. Бесклопотным совсем. Летом жил в будане в лесу. Сквозь щели в стрехе на звезды смотрел. Сквозь них же влетали и вылетали малые чижики. Забавная это птица! Перышки - зеленые с желтым, как осенний кленовый листочек. Запоет же - заслушаешься.

Чиж был птицам добрым дядькой. Поймает чижика в ловушку, принесет в избу и держит в ивовой клетке несколько дней. Наклюется вдоволь птица семян, привыкнет к человеку и уже не хочет куда-то лететь, хотя клетка открыта.

Идет Чиж меж изб, а за ним чижики летят. Чижовый напев нравился людям. И они часто устраивались возле жилища Чижа. Из иных селищ приходили, прослышав о диве дивном.

Доверчивая птица.​ Откуда могло пойти название «Чижовка»? «Краеведческая сказка» от «АиФ»

ГНЕВ ГАВРОНА

Прознал о ручных птицах воевода из Полотеска Гаврон. Прискакал в селище. Дань собрал для князя и себя. Чижу нечего было воеводе дать. Велел тогда Гаврон воям переловить всех чижиков, в клетки запереть. Увез в Полотеск. На потеху князю с княгиней да с княжичами.

Но не вышло потехи. Умолкли чижики. Не едят, не пьют. Что ни день, то мертвых птиц слуги из клеток выбрасывают. Тогда послали воев с приказом доставить Чижа в терем воеводы.

Обрадовались ему птицы. Еду и воду из его рук приняли, перышки стали чистить. Он же открыл все клетки: «Летите, милые, куда хотите, воля вам для песен нужна».

Рассерчал Гаврон. Плетей несчетное число узнала спина Чижа. Еле жив остался. И кончилась бы его жизнь в тюрьме, да вороги под стены города подошли. Пожары занялись, тюрьма загорелась. Сбежали из нее Чиж и многие другие.

Доверчивая птица.​ Откуда могло пойти название «Чижовка»?
Краеведческая сказка от «АиФ». Откуда в Минске появилась Серебрянка
Подробнее

СИЛА ЛЮБВИ

Воротился Чиж домой помирать. Отпаивали его соседки травами разными, в бане горячими березовыми ветками обкладывали. Только не прибавлялось силушки.

Но однажды услышал знакомое «чи», «чи». Это чижик сквозь дыру для дыма в стрехе пролетел. Потом еще птицы появились, запрыгали по избе, запели. Тяжко встал Чиж, достал семена. Наелись птицы, уселись в хате. С того дня пошел на поправку Чиж.

Наезжали в селище всякие люди, птиц торговали. Товары дорогие предлагали в обмен. Только Чиж ни одной птахи не отдал. Ни за злато, ни за серебро.

В Полотеске не забыли о Чиже и его птицах. Хотя и князь, и воевода были там уже другие. Одним днем дружинник с воями в будане Чижа застали и повязали по рукам и ногам. Птиц переловили и в клетки заперли.

Остались дружинник и вои на ночлег - стеречь Чижа и птиц. Но уснули вои. И кто-то из храбрецов селища разобрал стенку будана, перерезал путы на Чиже. Тот птиц из клеток выпустил - и только его и видели.

Грозился дружинник сжечь селище, если Чижа не выдадут. Но не рискнул исполнить угрозу - уж очень сурово смотрели на него мужики. С тем и уехал, затаив злобу.

Доверчивая птица.​ Откуда могло пойти название «Чижовка»? Откуда могло пойти название «Ошмяны»? "Краеведческая сказка от "АиФ"

МОЖЕТ, ПРИВИДЕЛОСЬ?..

Чиж с той поры ни разу в селище не объявлялся. Сказывали охотники, будто замечали за ветровалами непролазными земляную избу, корьем крытую. И веселую песню чижей слышали. Может, привиделось?..

Давно исчезли в тех местах густые леса. Высохли болота. Чижовка - уже совсем не деревня, а часть большого Минска. В парке микрорайона с вершин самых высоких деревьев нет-нет да и слышится милое «чи», «чи». Это чижик напоминает о себе…

Виктор КРУКОВСКИЙ

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Духом молодые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика