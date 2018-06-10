Народный седан от Geely за $11 500 поступит к дилерам в июне

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По его словам, в мае завод освоил производство новой модели автомобиля Geely в кузове седан.

Первые партии этой модели прошли эксплуатационные испытания и попадут в дилерские центры в июне.

С учетом технологического цикла, а также поставки комплектующих из Китая автомобиль выйдет в серийное производство в августе. «Мы планируем, что модель должна выйти на рынок с ценой меньше Br23 000», – сказал первый замминистра.

Сегодня завод имеет три модели автомобилей, которые были запланированы к производству. В ноябре 2017 года открыто и запущено производство флагманской модели NL-3 Atlas. В марте завершены испытания нового бюджетного кроссовера NL-4, который уже есть в продаже.

Сейчас на СЗАО «БЕЛДЖИ» работников достаточно, чтобы производить 50 машин в смену. В планах на третий квартал – выйти на выпуск 70 машин в смену.

Напомним, мощность предприятия рассчитана на 60 000 автомобилей в год. Если завод будет работать в две смены, в перспективе он сможет выйти на такие показатели.

«Пока работаем в одну смену. Набираем и обучаем кадры. Как только будет необходимое число персонала для полной загрузки в одну смену, то будет стоять задача перейти на двухсменный режим работы», – рассказал исполняющий обязанности гендиректора.

К концу текущего года завод планирует выйти на производство 2 тысяч автомобилей в месяц. По итогам 2019-го стоит задача произвести 25 тысяч автомобилей, в 2020-м — 35 тысяч. На проектную мощность предприятие выйдет в 2021 году.

При это он отметил, что есть большое количество желающих работать на предприятии. Средняя заработная плата составляет около Br1000 и в будущем будет повышаться.