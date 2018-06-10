|
Наталья Орейро станцевала в кокошнике и спела на русском про футбол
Уругвайская певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню United by Love, написанную к ЧМ по футболу 2018 года.
В видеоролике Орейро предстаёт в образе сельской жительницы, которая обнимает сына и засыпает, глядя на стеклянный шар с миниатюрной копией храма Василия Блаженного. По задумке режиссёра, герои клипа попадают внутрь шара и оказываются в толпе футбольных фанатов. Орейро зажигательно танцует и поёт на трёх языках – английском, испанском и русском.
Напомним, мировое футбольное первенство пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уругвайская певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню United by Love («Объединённые судьбой»), написанную к ЧМ по футболу 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)