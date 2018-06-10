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Белорусские РСЗО "Полонез" поступили на вооружение армии Азербайджана

11.06.2018 11:03 — Разное | Интерфакс  
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с принятыми на вооружение азербайджанской армии реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Полонез".

И.Алиев в понедельник принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны Азербайджана. На фотографиях, опубликованных на сайте президента, видно, что в рамках открытия части И.Алиеву показали, в том числе и РСЗО "Полонез".

Белорусские РСЗО "Полонез" поступили на вооружение армии Азербайджана

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска.

Согласно информации издания, первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Один из военно-промышленных источников газеты утверждал, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК "по соображениям цены".

В 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись, в том числе, и с возможностями белорусского ОПК. На фотографиях с этого мероприятия, распространенных СМИ, министр обороны был замечен рядом с "Полонезом".

В Госкомвоенпроме Беларуси не стали комментировать поставку РСЗО "Полонез" в Азербайджан, сославшись на конфиденциальность контрактов в рамках военно-технического сотрудничества. "Эту информацию мы не комментируем", - сказал представитель Госкомвоенпрома.

Между тем, в январе этого года председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев заявлял, что комитет работает над задачей по экспорту РСЗО "Полонез" в 2018 году.

"Задача на 2018 год стоит по экспорту в том числе реактивной системы залпового огня как в государства СНГ, ОДКБ, так и в более дальние страны", - сказал Олег Двигалев.

Тяжёлая дальнобойная РСЗО "Полонез" создана в 2015 году как результат военно-технического сотрудничества Беларуси с Китаем. Установка с восемью ракетами базируется на минском колёсном шасси МЗКТ-7930, ракеты – индивидуального наведения, с дальностью полёта до 200 км и точностью попадания до 1,7 м. Мощность боевой части в тротиловом эквиваленте – 50 кг. На выставке MILEX-2017 в Минске были показаны новые дальнобойные ракеты для "Полонеза" – с максимальной дальностью полёта 300 км.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с принятыми на вооружение азербайджанской армии реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Полонез". Как сообщалось ранее,...
 
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