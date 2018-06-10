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Соглашение о безвизе между Беларусью и Китаем вступит в действие ориентировочно в октябре-ноябре – МИД

11.06.2018 10:52 — Разное | Интерфакс  
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Белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов вступит в действие ориентировочно в октябре-ноябре текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики МИД Беларуси Александр Ганевич.

"Конкретно, с какого числа начнет действовать безвизовый режим, сказать сложно, поскольку после подписания соглашения будут проходить внутригосударственные процедуры – это ратификация парламентами, потом обмен нотами и, как правило, спустя 30 дней после обменами нотами соглашение вступает в силу. Где-то это будет октябрь-ноябрь (текущего года – ИФ)", - сказал А.Ганевич.

Начальник управления также отметил, что в соответствии с соглашением  китайские и белорусские граждане смогут безвизово въезжать в Беларусь и Китай соответственно на срок до 90 дней в году. "Но разовое посещение  - не более 30 дней", - подчеркнул он.

Как сообщалось, белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было подписано в воскресенье в Циндао. Соглашение заключено по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Ранее, в мае, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечал, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.

"Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", - сказал премьер-министр в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

По его данным, в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. "По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница", - обратил внимание премьер.

Ранее о возможном введении безвизового режима для граждан Китая сообщал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. По его словам, речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.

В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться 5-дневным безвизовым режимом.

 

 
 
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Белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов вступит в действие ориентировочно в...
 
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