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Вопросы участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН будут решены в ближайшее время в Нью-Йорке – Хачатуров

11.06.2018 10:48 — Разное | Интерфакс  
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Заместители генеральных секретарей ОДКБ и ООН в ближайшее время обсудят в Нью-Йорке вопросы использования миротворческого потенциала Организации договора о коллективной безопасности, сообщил генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

"На состоявшемся заседании СМИД ОДКБ обсуждались вопросы дальнейшей работы с профильными структурами ООН по формированию правовых и организационно-технических условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в глобальной антикризисной деятельности ООН. Буквально через две недели заместитель генсека уезжает в Нью-Йорк, где будет встречаться с заместителем генсека ООН Лакруа (Жан-Пьер Лакруа - ИФ-К)", - сказал Ю.Хачатуров на брифинге после заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в понедельник в Алматы.

Он отметил, что в столицах государств-членов ОДКБ прошло согласование совместной ОДКБ и ООН "дорожной карты" - "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН 2018-2020 гг".

На предстоящей в Нью-Йорке встрече "будут окончательно поставлены точки по этой "дорожной карте", подчеркнул генсек ОДКБ.

 

 
 
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Заместители генеральных секретарей ОДКБ и ООН в ближайшее время обсудят в Нью-Йорке вопросы использования миротворческого потенциала Организации договора о...
 
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