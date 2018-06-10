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Вопросы участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН будут решены в ближайшее время в Нью-Йорке – Хачатуров
Заместители генеральных секретарей ОДКБ и ООН в ближайшее время обсудят в Нью-Йорке вопросы использования миротворческого потенциала Организации договора о коллективной безопасности, сообщил генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.
"На состоявшемся заседании СМИД ОДКБ обсуждались вопросы дальнейшей работы с профильными структурами ООН по формированию правовых и организационно-технических условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в глобальной антикризисной деятельности ООН. Буквально через две недели заместитель генсека уезжает в Нью-Йорк, где будет встречаться с заместителем генсека ООН Лакруа (Жан-Пьер Лакруа - ИФ-К)", - сказал Ю.Хачатуров на брифинге после заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в понедельник в Алматы.
Он отметил, что в столицах государств-членов ОДКБ прошло согласование совместной ОДКБ и ООН "дорожной карты" - "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН 2018-2020 гг".
На предстоящей в Нью-Йорке встрече "будут окончательно поставлены точки по этой "дорожной карте", подчеркнул генсек ОДКБ.
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Вопросы участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН будут решены в ближайшее время в Нью-Йорке – Хачатуров
Заместители генеральных секретарей ОДКБ и ООН в ближайшее время обсудят в Нью-Йорке вопросы использования миротворческого потенциала Организации договора о...
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