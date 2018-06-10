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ОДКБ обвинила США в нарушениях Договора РСМД

11.06.2018 10:43 — Разное | Интерфакс  
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Нарушения договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) допускают США, в то время как Россия, Беларусь и Казахстан полностью выполняют соглашение, говорится в заявлении министров иностранных дел ОДКБ, принятом на заседании в понедельник в Алма-Ате.

"Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением", - говорится в заявлении.

Это, как отмечается, "относится, в частности, к конкретным военным программам США осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5500 км".

"Государства - члены ОДКБ с удовлетворением отмечают, что Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, являющиеся сторонами по договору, сохраняют полную приверженность данному соглашению", - отмечается в документе.

"Во избежание рисков для будущности договора государства - члены ОДКБ призывают заинтересованные стороны поддерживать конструктивный диалог и предпринять все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблемных вопросов в контексте ДРСМД", - отметили главы МИД ОДКБ.

 
 
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Нарушения договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) допускают США, в то время как Россия, Беларусь и Казахстан полностью выполняют соглашение, говорится в...
 
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