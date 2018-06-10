В Ратомке Opel вылетел в кювет и врезался в трубу: водитель погиб

В Минском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в трубу, водитель погиб. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По информации инспекторов, смертельная авария произошла 10 июня, около 18.10, в агрогородке Ратомка. 32-летний водитель Opel Vectra ехал по трассе от санатория «Юность» в направлении дороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь, не справился с управлением и вылетел кювет, где совершил наезд на препятствие — водопропускную трубу ливневой канализации.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.