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В Ратомке Opel вылетел в кювет и врезался в трубу: водитель погиб

11.06.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
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В Минском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в трубу, водитель погиб. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По информации инспекторов, смертельная авария произошла 10 июня, около 18.10, в агрогородке Ратомка. 32-летний водитель Opel Vectra ехал по трассе от санатория «Юность» в направлении дороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь, не справился с управлением и вылетел кювет, где совершил наезд на препятствие — водопропускную трубу ливневой канализации.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Смертельная авария произошла 10 июня, около 18.10.
 
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