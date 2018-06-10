ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где пройти техосмотр в Минске в субботу?

11.06.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A


Каждый автомобиль должен проходить гостехосмотр, периодичность которого зависит от года выпуска авто, специфики его использования. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасное вождение как для собственника, так и для других участников дорожного движения. Из-за постоянной работы многие автолюбители не могут в рабочие дни пройти техосмотр. Рассмотрим, где и как можно пройти техосмотр в Минске в субботу.

Что проверяют на техосмотре?


Для того чтобы получить свидетельство о прохождении техосмотра, необходимо подготовить автомобиль к следующим операциям:

  • проверке аптечки и срока годности огнетушителя;
  • проверке наличия знака аварийной остановки;
  • проверке герметичности систем авто;
  • контролю работы световых приборов, стеклоомывателей и стеклоочистителей;
  • проверке работы тормозной системы;
  • контролю остаточной высоты рисунка протектора;
  • проверке состояния подвески и рулевого управления, включая ГУР; 
  • контролю целостности ремней безопасности;
  • проверке дымности выхлопных газов;
  • контролю работы дверных замков и возможности регулировки кресла водителя.

После выполнения всех требований комиссии выдается соответствующее заключение о прохождении техосмотра.

Несмотря на то что по субботам работает не так много станций для прохождения техосмотра, сделать это удается быстрее за счет отсутствия длинных очередей. Рекомендуется предварительно записаться в удобном для вас месте, чтобы не ждать лишнее время.

Какие станции работают в Минске по субботам?


С каждым годом количество станций техобслуживания, которые работают в Минске по субботам, увеличивается. На сегодняшний день получить нужную услугу можно более чем по пяти адресам в городе. Однако следует учитывать, что некоторые компании могут быть перегружены работой, поэтому записываться нужно за несколько дней.

Адреса станций для техосмотра


Предоставляем список станций, где вы сможете пройти техосмотр в Минске в субботу:

  • станция №224 «Троллейбусный парк N2» расположена на ул. Ванеева, 31;
  • станция СТО «ПрогрессАвтоЦентр» расположена на пер. Ковальской, 48;
  • диагностическая станция №209 расположена на ул. Промышленная, 24;
  • диагностическая станция №173 «Автобусного парка N4» расположена на ул. Козлова, 22;
  • диагностическая станция №21 расположена на проспекте Дзержинского, 3.

Часы работы по субботам


Большая часть диагностических станций начинают свою работу в субботу с 9 утра, однако станции, расположенные на ул. Козлова, 22 и на проспекте Дзержинского начинают прием и проверку автомобиля в 8 утра. Записаться заранее желательно, особенно, если вы не хотите ждать долго и не можете оставить автомобиль на пару часов.

Время проведение техосмотра определяется в зависимости от загруженности сотрудников, от технического состояния машины и необходимости проведения дополнительных диагностических процедур.

Прежде чем отправиться на диагностическую станцию, не забудьте вымыть автомобиль, проверить, что все документы в порядке (водительское удостоверение, медсправка, технический паспорт, сертификат о прохождении техосмотра для внесения новых сведений), а также оплатить госпошлину. 

Пройти техосмотр в Минске не составит труда: в каталоге TAM.BY вы найдете адреса и время работы станций диагностики и сможете записаться онлайн.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Обокрали прямо в раздевалке волковысского колледжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика