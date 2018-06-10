Где пройти техосмотр в Минске в субботу?



Каждый автомобиль должен проходить гостехосмотр , периодичность которого зависит от года выпуска авто, специфики его использования. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасное вождение как для собственника, так и для других участников дорожного движения. Из-за постоянной работы многие автолюбители не могут в рабочие дни пройти техосмотр. Рассмотрим, где и как можно пройти техосмотр в Минске в субботу.

Что проверяют на техосмотре?





Для того чтобы получить свидетельство о прохождении техосмотра, необходимо подготовить автомобиль к следующим операциям:

проверке аптечки и срока годности огнетушителя;

проверке наличия знака аварийной остановки;

проверке герметичности систем авто;

контролю работы световых приборов, стеклоомывателей и стеклоочистителей;

проверке работы тормозной системы;

контролю остаточной высоты рисунка протектора;

проверке состояния подвески и рулевого управления, включая ГУР;

контролю целостности ремней безопасности;

проверке дымности выхлопных газов;

контролю работы дверных замков и возможности регулировки кресла водителя.

После выполнения всех требований комиссии выдается соответствующее заключение о прохождении техосмотра.

Несмотря на то что по субботам работает не так много станций для прохождения техосмотра, сделать это удается быстрее за счет отсутствия длинных очередей. Рекомендуется предварительно записаться в удобном для вас месте, чтобы не ждать лишнее время.

Какие станции работают в Минске по субботам?





С каждым годом количество станций техобслуживания, которые работают в Минске по субботам, увеличивается. На сегодняшний день получить нужную услугу можно более чем по пяти адресам в городе. Однако следует учитывать, что некоторые компании могут быть перегружены работой, поэтому записываться нужно за несколько дней.

Адреса станций для техосмотра





Предоставляем список станций, где вы сможете пройти техосмотр в Минске в субботу:

станция №224 «Троллейбусный парк N2» расположена на ул. Ванеева, 31;

станция СТО «ПрогрессАвтоЦентр» расположена на пер. Ковальской, 48;

диагностическая станция №209 расположена на ул. Промышленная, 24;

диагностическая станция №173 «Автобусного парка N4» расположена на ул. Козлова, 22;

диагностическая станция №21 расположена на проспекте Дзержинского, 3.

Часы работы по субботам





Большая часть диагностических станций начинают свою работу в субботу с 9 утра, однако станции, расположенные на ул. Козлова, 22 и на проспекте Дзержинского начинают прием и проверку автомобиля в 8 утра. Записаться заранее желательно, особенно, если вы не хотите ждать долго и не можете оставить автомобиль на пару часов.

Время проведение техосмотра определяется в зависимости от загруженности сотрудников, от технического состояния машины и необходимости проведения дополнительных диагностических процедур.

Прежде чем отправиться на диагностическую станцию, не забудьте вымыть автомобиль, проверить, что все документы в порядке (водительское удостоверение, медсправка, технический паспорт, сертификат о прохождении техосмотра для внесения новых сведений), а также оплатить госпошлину.

Пройти техосмотр в Минске не составит труда: в каталоге TAM.BY вы найдете адреса и время работы станций диагностики и сможете записаться онлайн.