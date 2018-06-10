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Где пройти техосмотр в Минске в субботу?
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Что проверяют на техосмотре?
Для того чтобы получить свидетельство о прохождении техосмотра, необходимо подготовить автомобиль к следующим операциям:
После выполнения всех требований комиссии выдается соответствующее заключение о прохождении техосмотра.
Несмотря на то что по субботам работает не так много станций для прохождения техосмотра, сделать это удается быстрее за счет отсутствия длинных очередей. Рекомендуется предварительно записаться в удобном для вас месте, чтобы не ждать лишнее время.
Какие станции работают в Минске по субботам?
С каждым годом количество станций техобслуживания, которые работают в Минске по субботам, увеличивается. На сегодняшний день получить нужную услугу можно более чем по пяти адресам в городе. Однако следует учитывать, что некоторые компании могут быть перегружены работой, поэтому записываться нужно за несколько дней.
Адреса станций для техосмотра
Предоставляем список станций, где вы сможете пройти техосмотр в Минске в субботу:
Часы работы по субботам
Большая часть диагностических станций начинают свою работу в субботу с 9 утра, однако станции, расположенные на ул. Козлова, 22 и на проспекте Дзержинского начинают прием и проверку автомобиля в 8 утра. Записаться заранее желательно, особенно, если вы не хотите ждать долго и не можете оставить автомобиль на пару часов.
Время проведение техосмотра определяется в зависимости от загруженности сотрудников, от технического состояния машины и необходимости проведения дополнительных диагностических процедур.
Прежде чем отправиться на диагностическую станцию, не забудьте вымыть автомобиль, проверить, что все документы в порядке (водительское удостоверение, медсправка, технический паспорт, сертификат о прохождении техосмотра для внесения новых сведений), а также оплатить госпошлину.
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