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Как моют Национальную библиотеку и сколько это стоит (фото)

11.06.2018 10:56 — Разное | KYKY  
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Бриллиант всея Беларуси, Национальную библиотеку, приходится мыть. Спойлер: это долго и дорого. Работа промышленных альпинистов проводится раз в год, занимает больше месяца, а стоит порядка тридцати тысяч долларов, пишет «Минск-Новости». Тендер на обслуживание здания уже не первый год выигрывает УП «Чистый свет плюс».

Что важно

Ключевой фактор – это погодные условия. Идеальный вариант: +18–20 градусов, отсутствие сильного ветра и дождя. Притом в солнечную погоду альпинисты перемещаются по зданию вместе с солнцем – и держатся на противоположной стороне. На солнечной можно очень быстро перегреться. 

Как моют

В принципе, как и всё: начинают с верхушки, заканчивают «юбкой» – это стеклянный постамент здания библиотеки. Изнутри здание тоже моют, причем одновременно с наружными работами. «Как определить, что стекло вымыто безупречно? По отражению контура человека: если стекло идеально чистое, то и контур будет ровным, без искажений», —делится секретом чистоты ответственный руководитель альпинистских работ Алексей.

Чем моют

Инструменты не отличаются от любого домашнего набора: ведра, щетки на длинных ручках, стяжки (приспособления для удаления грязи и воды). При работе на высоте все это добро должно быть привязано к мойщику, чтобы не упало вниз. Кроме этого используются специальные моющие средства и вода. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Бриллиант всея Беларуси, Национальную библиотеку, приходится мыть. Спойлер: это долго и дорого. Работа промышленных альпинистов проводится раз в год, занимает...
 
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