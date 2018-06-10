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Виновник аварии – 75-летний местный житель. В Японии при наезде на пешеходов пострадали шестеро школьников
Новости Японии. В японском городе Фукуи автомобиль врезался в группу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались учащиеся младших классов.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали шестерых детей с ранениями различной степени тяжести. Полицейским удалось задержать виновника инцидента. Им оказался 75-летний местный житель. Причины ЧП пока не называются.
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Виновник аварии – 75-летний местный житель. В Японии при наезде на пешеходов пострадали шестеро школьников
Новости Японии. В японском городе Фукуи автомобиль врезался в группу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались учащиеся младших...
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