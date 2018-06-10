ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виновник аварии – 75-летний местный житель. В Японии при наезде на пешеходов пострадали шестеро школьников

11.06.2018 11:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Японии. В японском городе Фукуи автомобиль врезался в группу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались учащиеся младших классов.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали шестерых детей с ранениями различной степени тяжести. Полицейским удалось задержать виновника инцидента. Им оказался 75-летний местный житель. Причины ЧП пока не называются.

Виновник аварии – 75-летний местный житель. В Японии при наезде на пешеходов пострадали шестеро школьников

Виновник аварии – 75-летний местный житель. В Японии при наезде на пешеходов пострадали шестеро школьников

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. В японском городе Фукуи автомобиль врезался в группу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались учащиеся младших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Угодил в подводную яму. В Столинском районе мужчина переходил вброд реку и утонул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика