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Более 600 мигрантов дрейфуют в Средиземном море: Италия и Мальта отказались принимать судно с беженцами
Новости Италии. Обе страны закрыли порты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас более 600 мигрантов, которых спас корабль неправительственной организации, дрейфуют в Средиземном море.
На Мальте заявили: поскольку спасательные операции координировались центром в Риме, теперь переселенцы – забота итальянских властей. Однако вице-премьер Италии также не настроен давать приют беженцам. Он утверждает, что все лагеря на Сицилии уже переполнены.
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Более 600 мигрантов дрейфуют в Средиземном море: Италия и Мальта отказались принимать судно с беженцами
Новости Италии. Обе страны закрыли порты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас более 600 мигрантов, которых спас корабль неправительственной...
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