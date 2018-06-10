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В Сочи завершился «Кинотавр»: гран-при фестиваля получил фильм «Сердце мира»

11.06.2018 11:15 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Сочи 10 июня прошла церемония закрытия фестиваля «Кинотавр».

Гран-при смотра завоевала картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой.

Фильм рассказывает о ветеринаре, который работает на станции охотничьих собак. С животными ему найти общий язык проще, чем с людьми.

Исполнитель главной роли в фильме Степан Девонин получил приз за «Лучшую мужскую роль». Он отметил, что он только во снах мог мечтать о таком. Награду в аналогичной категории среди актрис получила Анна Слю за роль в фильме «Подбросы».

Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский – фильм «Русский бес».

В Сочи завершился «Кинотавр»: гран-при фестиваля получил фильм «Сердце мира»
Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Приз за лучший дебют жюри был разделен между картинами «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Кислотой» Александра Горчилина.

Александр Роднянский, продюсер, президент кинофестиваля:
29 фильмов были показаны в конкурсе короткого метра, 8 фильмов в конкурсе дебютов и 12 картин в основном конкурсе нашего фестиваля. 

Как выглядели звезды кино на фестивале в минувшем году.

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов фестиваля «Кинотавр-2017» (смотрите здесь).

 
 
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Новости России. В Сочи 10 июня прошла церемония закрытия фестиваля «Кинотавр». Гран-при смотра завоевала картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой. ...
 
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