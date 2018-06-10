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В Сочи завершился «Кинотавр»: гран-при фестиваля получил фильм «Сердце мира»
Новости России. В Сочи 10 июня прошла церемония закрытия фестиваля «Кинотавр».
Гран-при смотра завоевала картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой.
Фильм рассказывает о ветеринаре, который работает на станции охотничьих собак. С животными ему найти общий язык проще, чем с людьми.
Исполнитель главной роли в фильме Степан Девонин получил приз за «Лучшую мужскую роль». Он отметил, что он только во снах мог мечтать о таком. Награду в аналогичной категории среди актрис получила Анна Слю за роль в фильме «Подбросы».
Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский – фильм «Русский бес».
Приз за лучший дебют жюри был разделен между картинами «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Кислотой» Александра Горчилина.
Александр Роднянский, продюсер, президент кинофестиваля:
Как выглядели звезды кино на фестивале в минувшем году.
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Новости России. В Сочи 10 июня прошла церемония закрытия фестиваля «Кинотавр». Гран-при смотра завоевала картина «Сердце мира» режиссера Натальи Мещаниновой. ...
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