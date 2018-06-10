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В Азербайджане более 20 рабочих отравились в хлопковом поле: недомогание мог вызвать химикат

11.06.2018 11:14 — Разное | СТВ  
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Новости Азербайджана. В Азербайджане началось расследование по факту отравления рабочих в хлопковом поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саатлинскую республиканскую больницу с признаками заболевания поступили свыше 20 человек. Все они почувствовали недомогание после работы в поле. Медики предполагают, что причиной отравления может быть химикат, которым обрабатывали участок от сорняков. Чтобы поставить окончательный диагноз и выявить источник отравления, в Саатлинский район направлены медики из Баку.

 
 
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Новости Азербайджана. В Азербайджане началось расследование по факту отравления рабочих в хлопковом поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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