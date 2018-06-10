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В Китае мощный взрыв на трубопроводе: вероятно, произошла утечка газа

11.06.2018 11:11 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Из-за взрыва трубопровода на юго-западе Китая пострадали от 9 до 24 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу.

По предварительным данным, произошла утечка газа, которая привела к взрыву, а затем к пожару. Специалисты почти сутки работали на месте ЧП, ликвидируя возгорание. Сейчас там проводятся поисково-спасательные работы.

 
 
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Новости Китая. Из-за взрыва трубопровода на юго-западе Китая пострадали от 9 до 24 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в...
 
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