В Китае мощный взрыв на трубопроводе: вероятно, произошла утечка газа

Новости Китая. Из-за взрыва трубопровода на юго-западе Китая пострадали от 9 до 24 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу.

По предварительным данным, произошла утечка газа, которая привела к взрыву, а затем к пожару. Специалисты почти сутки работали на месте ЧП, ликвидируя возгорание. Сейчас там проводятся поисково-спасательные работы.