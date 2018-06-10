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Первые партии прошли эксплуатационные испытания. Сколько будет стоить седан Geely и когда он появится в продаже
Новости Беларуси. Первые партии седанов Geely появятся в дилерских центрах в июне 2018 года.
Об этом в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.
По его словам, важно, чтобы предприятие предлагало весь модельный ряд. В мае было завершено испытание седана. Первые модели появятся в дилерских центрах уже в июне нынешнего года. Первые партии прошли эксплуатационные испытания.
«С учетом технологического цикла, поставки комплектующих из Китая серийно, весь этот модельный ряд седанов выйдет в августе».
Стоимость автомобиля будет менее 23 тысяч рублей.
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Первые партии прошли эксплуатационные испытания. Сколько будет стоить седан Geely и когда он появится в продаже
Новости Беларуси. Первые партии седанов Geely появятся в дилерских центрах в июне 2018 года. Об этом в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал первый заместитель...
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