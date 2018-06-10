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Первые партии прошли эксплуатационные испытания. Сколько будет стоить седан Geely и когда он появится в продаже

11.06.2018 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первые партии седанов Geely появятся в дилерских центрах в июне 2018 года.

Об этом в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.

По его словам, важно, чтобы предприятие предлагало весь модельный ряд. В мае было завершено испытание седана. Первые модели появятся в дилерских центрах уже в июне нынешнего года. Первые партии прошли эксплуатационные испытания.

«С учетом технологического цикла, поставки комплектующих из Китая серийно, весь этот модельный ряд седанов выйдет в августе».

Стоимость автомобиля будет менее 23 тысяч рублей. 

Большое интервью с Геннадием Свидерским о заводе, кадрах и ценах на автомобили (читайте здесь). 

 
 
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Новости Беларуси. Первые партии седанов Geely появятся в дилерских центрах в июне 2018 года. Об этом в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал первый заместитель...
 
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