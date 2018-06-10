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«Всё с душой, всё очень по-доброму – по-белорусски». Праздник гордости за свой край: Новополоцк отметил 60-летие
Новости Беларуси. Культурная столица Беларуси – Новополоцк – с размахом отметила 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник не покидал улицы города всю неделю и завершился яркой акцией Федерации профсоюзов «Мы вместе», которая в 2018 году проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине».
Особое внимание – людям, которыми гордится город. Это трудовые династии, спортсмены, творческие деятели и талантливые дети.
Леокадия Кухаренко, житель Новополоцка:
Александр Кухаренко, житель Новополоцка:
Виктория Олешко, заслуженный артист Беларуси:
Мне кажется, люди к этому празднику давно-давно готовились, потому что всё с душой, всё очень по-доброму – по-белорусски, как мы можем, как мы любим.
В честь праздника на главной сцене города выступили любительские творческие коллективы, а также финалисты Республиканского профсоюзного конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси». Финальным аккордом стала молодежная дискотека с участием звезд белорусской эстрады.
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«Всё с душой, всё очень по-доброму – по-белорусски». Праздник гордости за свой край: Новополоцк отметил 60-летие
Новости Беларуси. Культурная столица Беларуси – Новополоцк – с размахом отметила 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не...
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