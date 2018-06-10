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Подбор газового котла для собственного дома - особенности и критерии выбора

11.06.2018 11:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Подбор газового котла для собственного дома - особенности и критерии выбора
АиФ

 

Любая техника для дома представлена в широком разнообразии изделий от различных производителей, а также с определенным функционалом и характеристиками. Касается это и всем привычных газовых котлов, которые можно найти в компании "Город Котлов" в огромном ассортименте. По этой причине, перед тем как отправиться за данным оборудованием, следует заранее решить, а какое обогревательное устройство будет к месту в личном случае. Специалисты советуют тем, кто планирует купить газовый котел, руководствоваться при выборе следующими критериями:

●       мощность;

●       тип исполнения;

●       вид теплообменника;

●       количество контуров;

●       вид камеры сгорания.

Мощность и тип исполнения

Многие отечественные и зарубежные компании преуспели в деле производства газовых котлов. Они предлагают соотечественникам установки, прежде всего, отличающиеся по мощности и типу исполнения. Согласно второму критерию, техника бывает настенной и напольной. Если дефицита в пространстве нет, то лучше приобрести напольный газовый котел. В своем сегменте они являются наиболее мощными. Что касается мощности, то устройство подбирается по квадратуре жилища. 1 кВт рассчитан на обогрев 10 кв. м., но с условием, что потолки не превышают 3 метров, а дом основательно утеплен.

Вид теплообменника и количество контуров

Теплообменник скрыт внутри и поэтому на первый взгляд определить, из каких материалов он сделан, невозможно. Но данная информация содержится в паспорте. Данные детали бывают следующими:

1.      чугунными;

2.      из нержавеющей стали;

3.      медными.

Плюсы чугунных компонентов заключаются в том, что они служат долгое время и не покрываются слоем коррозии. Недостаток изделий - это большой вес. Чугунными теплообменниками не комплектуют настенные котлы. Бюджетный вариант - это компонент из нержавеющей стали.

Изделие, оснащенное им, не будет стоить дорого. Быстро покрывается коррозией, от чего КПД техники падает уже через 5-8 лет. Медные комплектующие считаются одними из лучших. Обладают небольшим весом, не покрываются коррозией, а также им присуща высокая теплопроводность. Правда говоря, цены газовых котлов с медным теплообменником не покажутся доступными.

Количество контуров

Оно прямым образом влияет на функциональность техники. Если котел имеет один контур, то он способен лишь на обогрев жилища. Если же два, то устройство призвано также решить проблему с горячим водоснабжением.

Вид камеры сгорания

В нашей стране осуществляется продажа газовых котлов с открытой и закрытой камерами сгорания. Специалисты советуют остановить свой выбор на втором варианте. Здесь кислород для сгорания берется с улицы. Такие котлы будут к месту, если есть дымоход. В устройствах с открытой камерой кислород забирается из комнаты. Его лучше предпочесть в той ситуации, если дымохода нет и организовать его невозможно.

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