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Духом молодые
11.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района прошел в минувшие выходные.
9 июня в районе деревни Стоки прошел первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района, посвященный Году малой родины. В нем приняли участие около 40 ветеранов труда, представлявших ветеранские организации предприятий и организаций нашего района.
В ходе церемонии открытия председатель районного Совета ветеранов Елена Прокопик отметила, что впервые в районе проводится турслет среди первичных ветеранских организаций и на этом мероприятии не будет ни победителей, ни проигравших, так как участники турслета уже одержали победу над собой, над возрастом.
Игорь БОЯРКИН.
Фото и видео автора.
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Первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района прошел в минувшие выходные.
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