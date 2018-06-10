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Духом молодые

11.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Духом молодые

Первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района прошел в минувшие выходные.

Духом молодые

 

Духом молодые

 

Духом молодые

 

9 июня в районе деревни Стоки прошел первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района, посвященный Году малой родины. В нем приняли участие около 40 ветеранов труда, представлявших ветеранские организации предприятий и организаций нашего района.

Духом молодые

 

Духом молодые

 

Духом молодые

 

Духом молодые

 

Духом молодые

Духом молодые

 

 

В ходе церемонии открытия председатель районного Совета ветеранов Елена Прокопик отметила, что впервые в районе проводится турслет среди первичных ветеранских организаций и на этом мероприятии не будет ни победителей, ни проигравших, так как участники турслета уже одержали победу над собой, над возрастом.

Духом молодые

Духом молодые

 

Духом молодые

 

 

 

 

Игорь БОЯРКИН. 

Фото и видео автора.

 
 
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Первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района прошел в минувшие выходные.  
 
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