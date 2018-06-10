Духом молодые





Первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района прошел в минувшие выходные.









9 июня в районе деревни Стоки прошел первый турслет среди первичных ветеранских организаций Свислочского района, посвященный Году малой родины. В нем приняли участие около 40 ветеранов труда, представлявших ветеранские организации предприятий и организаций нашего района.

























В ходе церемонии открытия председатель районного Совета ветеранов Елена Прокопик отметила, что впервые в районе проводится турслет среди первичных ветеранских организаций и на этом мероприятии не будет ни победителей, ни проигравших, так как участники турслета уже одержали победу над собой, над возрастом.









Игорь БОЯРКИН.

Фото и видео автора.