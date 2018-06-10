Блогеры и владельцы аккаунтов в соцсетях смогут участвовать в конкурсе на освещение лесной тематики

Блогеры и владельцы аккаунтов в соцсетях смогут принять участие в творческом конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации и социальных сетях лесной тематики и деятельности Министерства лесного хозяйства, который проводится по 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.





Конкурс проходит в номинациях: "За серию публикаций в интернете", "За продвижение лесной тематики в социальных сетях", "За лучший материал на радио и телевидении", "За лучший фото- и (или) видеоматериал", "За лучшее освещение лесной тематики в печатных средствах массовой информации", "За многолетнее и эффективное сотрудничество".

На конкурс принимаются журналистские работы, размещенные в белорусских печатных СМИ, на сайтах информационных агентств и новостных порталов, телевидении, радио, в социальных сетях в период с 1 января по 20 августа нынешнего года.

Участие в конкурсе могут принимать как отдельные авторы блогов, страниц в соцсетях, публикаций, фото- и видеоматериалов, так и редакции районных, областных и республиканских печатных и электронных СМИ.

Творческий конкурс проводится в целях воспитания у граждан бережного и рачительного отношения к лесу как к главному природному ресурсу страны, сохранения и приумножения истории и традиций лесоводства, активизации работы редакций СМИ по всестороннему и объективному освещению деятельности Министерства лесного хозяйства Беларуси и подчиненных ему организаций.

БЕЛТА.