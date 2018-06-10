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Русый высказался о «новой команде» в российском правительстве
С новой командой в правительстве РФ Беларусь и Россия смогут решить проблемы, «во многом искусственные».
Такое предположение высказал заместитель премьер-министра Михаил Русый на телеканале ОНТ в эфире программы «Контуры» 10 июня.
Вице-премьер надеется, что с российской теперь с стороной удастся наладить «нормальные отношения» и снять барьеры.
Он отметил, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – опытные люди, знающие свою работу. В ближайшее время должна состояться встреча с Гордеевым, на которой будет обсуждаться система аграрной политики.
Напомним, в отношении белорусской продукции регулярно вводятся санкции со стороны Россельхознадзора. С 6 июня Россельхознадзор
7 июня делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с министром Леонидом Зайцем
Фото БЕЛТА
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С новой командой в правительстве РФ Беларусь и Россия смогут решить проблемы, «во многом искусственные».
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