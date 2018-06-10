ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Русый высказался о «новой команде» в российском правительстве

11.06.2018 11:47 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С новой командой в правительстве РФ Беларусь и Россия смогут решить проблемы, «во многом искусственные».

Такое предположение высказал заместитель премьер-министра Михаил Русый на телеканале ОНТ в эфире программы «Контуры» 10 июня.

Вице-премьер надеется, что с российской теперь с стороной удастся наладить «нормальные отношения» и снять барьеры.

Он отметил, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – опытные люди, знающие свою работу. В ближайшее время должна состояться встреча с Гордеевым, на которой будет обсуждаться система аграрной политики.

Напомним, в отношении белорусской продукции регулярно вводятся санкции со стороны Россельхознадзора. С 6 июня Россельхознадзор временно ограничивали поставки молока и молочных продуктов из Беларуси. «Решение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг», - заявил тогда глава Минсельхозпрода Леодин Заяцпосчитав такие шаги неадекватными.

7 июня делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с министром Леонидом Зайцем направилась в Москву для решения вопроса с поставками молока.

Фото БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С новой командой в правительстве РФ Беларусь и Россия смогут решить проблемы, «во многом искусственные».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестском районе пьяный на Opel сбил школьницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика