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​Четыре человека пострадали в крупной аварии под Дзержинском

11.06.2018 11:58 — Разное | ОНТ  
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Обстоятельства сейчас уточняют. 

Известно, что фургон протаранил стоящий у обочины легковой автомобиль. От удара первая машина перевернулась. Водитель ранен, а также – трое пассажиров Renault, в том числе дети. Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров. Трудно было проехать даже машине скорой помощи. По предварительным данным, водитель фургона уснул за рулём.

 
 
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