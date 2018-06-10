​Четыре человека пострадали в крупной аварии под Дзержинском

Обстоятельства сейчас уточняют.

Известно, что фургон протаранил стоящий у обочины легковой автомобиль. От удара первая машина перевернулась. Водитель ранен, а также – трое пассажиров Renault, в том числе дети. Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров. Трудно было проехать даже машине скорой помощи. По предварительным данным, водитель фургона уснул за рулём.