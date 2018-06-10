На учениях НАТО задействовали советские зенитные комплексы

В Польше и странах Балтии проходят учения «Saber Strike — 2018» с участием 18 тысяч военнослужащих из стран НАТО и ряда союзников Альянса. На фотографиях, сделанных при во время переправы через Вислу сил НАТО были замечены советские ЗРК «Оса». Эти зенитные комплексы принадлежали польским вооруженным силам. Снимки опубликовал польский информационный портал rmf24.pl.



Переправа польских ЗРК "Оса". Фото: Tytus Żmijewski

ЗРК «Оса» — это всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, способный уничтожать цели на дальности от 1,5 до 10 км, летящие на высоте 200−5000 м. Данный комплекс может с успехом сбивать различные воздушные цели: от самолетов и вертолетов до беспилотников и крылатых ракет.

Комплекс смонтирован на трехосном плавающем шасси. В Польше разработан собственный вариант модернизации «Осы», включающий новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) «Blyskawica». Дальность действия ракеты «Blyskawica» и ее летные характеристики, как минимум, не уступают ЗУР советского производства, или даже превосходят ее.