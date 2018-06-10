По европейскому примеру. Декретный отпуск в Беларуси могут сократить?

На прошлой неделе в Совете Республики состоялось обсуждение деликатных тем, касающихся социальной политики. В ходе дискуссии поднимался в том числе вопрос пересмотра длительности отпуска, предоставляемого женщинам по уходу за ребенком д о трех лет. Пойдет ли государство когда-либо на сокращение декретного отпуска?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Справка FINANCE.TUT.BY. В Совете Республики 7 июня на плановом заседании секции научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития комплексно рассматривался вопрос о пенсионном обеспечении. Стоит задача, чтобы средняя пенсия составляла не менее 40 процентов от средней заработной платы по стране. Это зависит от сбалансированности Фонда социальной защиты населения и возможностей республиканского бюджета. Эти вопросы рассматривались на заседании с участием госорганов и экспертов — представителей бизнес-сообщества, общественных объединений. Состоялась активная дискуссия, во время которой звучали самые разные, в том числе и альтернативные точки зрения: о повышении пенсионного возраста для женщин, пересмотре оплаты труда в бюджетной сфере, введении условно накопительной пенсионной системы, дополнительных корпоративных систем и другие. Каждый из присутствовавших экспертов мог высказать свою точку зрения. Однако нельзя оценивать прозвучавшие мнения как отработанные предложения.

Недетский вопрос

В организованном верхней палатой парламента обсуждении вопроса хронического дефицита Фонда социальной защиты населения приняли участие высокопоставленные должностные лица, парламентарии и руководство ряда организаций.

Поскольку пути обеспечения сбалансированности бюджета фонда существуют разные, то рассматривалось в Совете Республики несколько вариантов, как решать эту задачу.

Одна из мер, предложенная властями для обсуждения, — дальнейшее повышение пенсионного возраста для женщин после того как в 2022 году завершится нынешний этап его увеличения.

Также поднимался и другой деликатный вопрос, а именно — сокращение декретного отпуска (пособия по уходу за ребенком до трех лет выплачиваются за счет средств ФСЗН). Поскольку общение было откровенным (для создания интимной атмосферы журналисты не приглашались), свою позицию по этому вопросу Совету Республики представили даже топ-менеджеры некоторых госорганизаций.

«Тема пересмотра длительности декретного отпуска в Совете Республики обсуждалась. Но это глобальная тема, она должна рассматриваться в комплексе с другими вопросами, которые касаются дошкольного воспитания детей», — заявил собеседник БелаПАН в парламентских кругах.

При этом он подчеркнул, что в Совете Республики проходило только обсуждение этого вопроса, и о подготовке каких-либо проектов госрешений по этой теме речь не шла.

Тем не менее, тот факт, что такой вопрос был поднят в парламенте, примечателен. К слову, доктор экономических наук Кирилл Рудый, будучи помощником президента по экономическим вопросам, еще в 2016-м предлагал рассмотреть вопрос о снижении декретного отпуска.

Кстати, во многих западноевропейских странах декретный отпуск, предоставляемый женщинам после рождения ребенка, существенно меньше, чем в Беларуси, и составляет около года. Причем размер пособия по уходу за ребенком там привязан к зарплате родителей.

В Беларуси иная ситуация — мамам предоставлено право находиться в декретном отпуске в течение трех лет после рождения ребенка, а размер детского пособия привязан к среднемесячной заработной плате по стране. На первого ребенка размер пособия составляет 35% от среднемесячной зарплаты (сейчас это 312 рублей), а на второго и последующих детей — 40% (356,6 рубля).

Декретный отпуск: сокращать нельзя оставить

Тема пересмотра, то есть снижения декретного отпуска, вызывает разные мнения в экспертных кругах, причем даже среди женщин. Сторонники трехлетнего декретного отпуска считают, что сокращать его длительность до уровня западноевропейских стран не стоит.

Вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль отмечает, что использовала в свое время декретный отпуск «по полной программе».

«В законодательстве должна оставаться норма о гарантированном трехлетнем декретном отпуске. Постоянное присутствие мамы очень важно для воспитания и развития ребенка в первые годы его жизни», — считает Лилия Коваль.

При этом она полагает, что Беларуси можно перенять опыт Украины. Там декретный отпуск по уходу за ребенком составляет также три года, но правительство приняло решение с 2019-го компенсировать часть расходов на няню тем женщинам, которые раньше окончания декретного отпуска выходят на работу.

«Некоторые женщины, находясь в декретном отпуске, чувствуют оторванность от профессиональной среды. Поэтому важно предоставить женщинам, которые хотят в период декретного отпуска работать, возможность заниматься и профессиональной деятельностью», — полагает Лилия Коваль.

Однако некоторые белорусские экономисты, которые по собственному опыту знают, как работает система, считают, что длительность декретного отпуска в стране со временем нужно пересматривать.

«По мере создания инфраструктуры, которая бы позволяла женщинам реально совмещать воспитание детей и работу, декретный отпуск стоит уменьшать», — полагает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Опыт европейских стран доказал, что отпуск по уходу за ребенком больше двух лет не имеет смысла, поскольку чем быстрее ребенок включится в общение с окружающим миром, тем лучше, отмечает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

«Женщинам необходимо предоставить реальную возможность совмещать работу и воспитание маленьких детей. Многие женщины, когда это произойдет, будут благодарны государству за такую возможность, и это будет стимулировать рождаемость в семьях, которые ответственно относятся к воспитанию детей», — полагает Катерина Борнукова.

Пока же стимулы оказывают иной эффект. Анализ статданных, отмечают экономисты, показывает, что нынешний размер пособия по уходу за ребенком стимулирует рождаемость только в малообеспеченных семьях, в которых зарплаты родителей сопоставимы с величиной детских пособий.

«Наверное, государству стоит задаться вопросом, нужна ли стране практика, когда дети появляются на свет во многом по финансовым мотивам», — подчеркивают Борнукова.

Изменения нужно запускать сейчас

Сторонники трехлетнего декретного отпуска и апологеты его снижения сходятся во мнении, что систему дошкольного воспитания необходимо переводить на новый уровень развития.

«Дошкольной инфраструктуры, а именно частных детских садов сегодня стране явно не хватает. Государству необходимо стимулировать создание таких учреждений», — полагает Лилия Коваль.

Эксперты считают, что Беларуси можно позаимствовать успешный опыт соседних стран.

«В Польше, например, уже получили распространение частные мини-сады, которые создаются на первых этажах жилых домов и куда родители отдают своих маленьких детей. Для родителей такой вариант решения вопроса очень удобен», — констатирует Мария Акулова.

В Беларуси сейчас стоимость пребывание ребенка в частных детсадах (их пока единицы) составляет 400−600 долларов в месяц.

По мнению экспертов, варианты стимулирования развития детских дошкольных учреждений могут быть разные.

«Государство могло бы каждое место в детском саду спонсировать. Средства, которые государство вкладывает на строительство новых детских садов, можно направить на поддержку частных садов, чтобы это направление активно развивалось», — полагает Катерина Борнукова.

В Беларуси не созданы условия для снижения декретного отпуска до европейского уровня, считают эксперты.