В Брестском районе пьяный на Opel сбил школьницу

В Брестском районе пьяный водитель сбил 14-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 10 июня в деревне Черни. «По предварительной версии, около 20.45 37-летний местный житель ехал на Opel Vectra по улице Брестской со стороны трассы М1 в направлении улицы Новой. На перекрестке с Брестским переулком он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая стояла на левой обочине по ходу движения автомобиля», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, у него взята кровь на анализ.

При разбирательстве по факту аварии на выручку водителю Opel пришел его брат. Мужчина вел себя неадекватно: нецензурно выражался, хватал милиционеров за форменное обмундирование и всячески противодействовал оформлению аварии. В отношении него были применены физическая сила и спецсредства