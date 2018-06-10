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В Брестском районе пьяный на Opel сбил школьницу
В Брестском районе пьяный водитель сбил 14-летнего пешехода. Об этом
Авария произошла 10 июня в деревне Черни. «По предварительной версии, около 20.45 37-летний местный житель ехал на Opel Vectra по улице Брестской со стороны трассы М1 в направлении улицы Новой. На перекрестке с Брестским переулком он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая стояла на левой обочине по ходу движения автомобиля», — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, у него взята кровь на анализ.
При разбирательстве по факту аварии на выручку водителю Opel пришел его брат. Мужчина вел себя неадекватно: нецензурно выражался, хватал милиционеров за форменное обмундирование и всячески противодействовал оформлению аварии. В отношении него были применены физическая сила и спецсредства
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При разбирательстве по факту аварии на выручку водителю Opel пришел его брат. Мужчина вел себя неадекватно: нецензурно выражался, хватал милиционеров за форменное...
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