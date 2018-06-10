Группа компаний «А-100 Девелопмент» анонсировала новый проект: застройщик реанимирует долгострой — элитный поселок «Гринвич». Здесь компания возведет свой новый жилой район. С представителями застройщика побеседовал Realt.by .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Загородный квартал «Зеленая гавань» (экс-Гринвич) находится за кольцевой. Напомним, два года назад к Гринвичу не было асфальтированной дороги, и даже не начинали вести коммуникации — их планировали строить в комплексе с коммуникациями Зеленого бора и Ноттингема — новых районов, которые будут возводится между Колодищами и гольф-полями. На картинке ниже виден Ноттингем, пятно под ним, выделенное красным пунктиром — будущая «Зеленая гавань».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По Генплану Ноттингем и Зеленый бор будут считаться Минском. А будущая «Зеленая гавань» от А-100 определена как территория минского района.

Застройщик анонсирует: в «Зеленой гавани» будет разноплановое жилье — от малоэтажных домов (3−5 этажей) до комфортабельных коттеджей и таунхаусов. Частные дома расположатся ближе к гольф-полям. В комплексе будет собственная консьерж-служба и эксплуатирующая компания, видеонаблюдение 24/7 с доступом к камерам с мобильного телефона.

— В работе над этим проектом мы опираемся в том числе на опыт создания квартала «Пирс», где есть как дорогие коттеджи, так и более доступные форматы жилья: таунхаусы и многоквартирные дома. Все подробности по формату домов и стоимости можно узнать в июле, — пояснили в «А-100 Девелопмент».

Напомним, в наследство от предыдущего застройщика А-100 достались неурегулированные отношения с собственниками 17 недостроенных коттеджей на территории «Гринвича».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Сейчас одной из приоритетных задач для нас является урегулирование вопроса с существующими владельцами участков на территории проекта. С каждым из них в индивидуальном порядке обсуждаются возможные условия перезаключения договоров долевого строительства. Также мы договариваемся о соблюдении единого дизайн-кода всего комплекса — соблюдения цветовой гаммы и стиля застройки. Нам важно, чтобы качество и внешний вид комплекса полностью соответствовали нашим стандартам, — пояснили в офисе застройщика.

Строительство начнется в этом году, ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется до 2030 года.

— Мы планируем активно развивать социальную инфраструктуру. В застройке района предусмотрены детские сады, школы, торговые центры, учреждения здравоохранения, физкультурно-оздоровительные комплексы, различные кафе и другие объекты общественного питания, а также объекты коммерческого и социального назначения. Все будет соответствовать нормативам, действующим на территории нашей страны, — прокомментировали в «А-100 Девелопмент».

Гольф-поля застройщику не передали. Кто и как их будет реанимировать, пока не ясно.