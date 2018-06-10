



После сообщения о взломе криптовалютной биржи Coinrail в Южной Корее стоимость биткоина снизилась на десять процентов. Согласно данным CoinDesk, курс биткойна опустился ниже 6700 долларов.

Криптовалюта потеряла более половины своей стоимости в этом году, а общая рыночная стоимость находящихся в обращении биткойнов снизилась на 120 миллиардов долларов.

Coinrail входит в топ-100 криптовалютных бирж мира по объему торговли. Представители компании сообщили о приостановке торговли на время расследования. Сумма украденных криптовалют не сообщается официально.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рынок криптовалют обвалился после взлома биржи Coinrail После сообщения о взломе криптовалютной биржи Coinrail в Южной Корее стоимость биткоина снизилась на десять процентов. Согласно данным CoinDesk, курс биткойна опустился...

Кибератаки являются серьезной проблемой для рынка. С 2014 года они стоили инвесторам почти полтора миллиарда долларов. В январе этого года кибератаке подверглась японская биржа Coincheck Inc., в феврале – итальянская биржа BitGrail, сообщает dev.by.