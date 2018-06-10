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25 лет вместе: Лукашенко заинтересован в дружбе с Азербайджаном и Арменией
11.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в укреплении партнерства с Арменией, сообщает пресс-служба главы государства. Лукашенко поздравил армянского коллегу Армена Саркисяна с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между странами.
Лукашенко отметил высокий уровень стратегического партнерства и с Азербайджаном. Он направил поздравления также азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в связи с годовщиной установления дипотношений.
Белорусский президент убежден, что отношения между Минском и Баку продолжат динамично развиваться на благо обеих стран.
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Президент Беларуси поздравил коллег с 25-летием со дня установления дипломатических отношений.
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