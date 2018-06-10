Сборная Беларуси по гандболу борется с Австрией за путёвку на чемпионат мира

Первая встреча для нашей сборной складывалась непросто. Пусть мы и были фаворитами, австрийцы действовали очень хорошо. В итоге – ничья.

Соперник уже в первом тайме получил перевес в три мяча и только ценой больших усилий белорусы счёт сравняли – 15:15. Вторая половина проходила по схожему сценарию. Австрийцы владели инициативой и снова имели в активе «плюс три». Но отличные действия в воротах Вячеслава Солдатенко и активность в атаке Бориса Пуховского и Сергей Шиловича (на их счету шесть и пять точных бросков) помогли белорусам избежать поражения – 28:28.

Теперь всё решится в ответном матче. Его соперники проведут 3 июля в Вене. Победитель получит путёвку на чемпионат мира и поборется за место на Олимпийски играх.