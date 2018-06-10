﻿ ​Девять медалей и четвёртое место в командном зачёте у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Девять медалей и четвёртое место в командном зачёте у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

11.06.2018 12:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Девять медалей и четвёртое место в командном зачёте – сборная Беларуси возвращается с успешного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Из девяти наших наград – три высшего достоинства. Чемпионами Европы стали Елена Ноздрева и Ольга Климова – они победили в каноэ-одиночке на дистанции в  500 и 5000 метров. Лучшей стала и белорусская байдарка-четвёрка в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко. Выиграли медальный зачёт венгры. В Белграде у них 15 медалей, шесть из которых золотые. Следующий важный старт сезона – чемпионат мира, он пройдёт с 23 по 26 августа в Португалии.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Девять медалей и четвёртое место в командном зачёте – сборная Беларуси возвращается с успешного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поступить в университет в этом году станет сложнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика