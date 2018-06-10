​Девять медалей и четвёртое место в командном зачёте у сборной Беларуси на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

Девять медалей и четвёртое место в командном зачёте – сборная Беларуси возвращается с успешного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Из девяти наших наград – три высшего достоинства. Чемпионами Европы стали Елена Ноздрева и Ольга Климова – они победили в каноэ-одиночке на дистанции в 500 и 5000 метров. Лучшей стала и белорусская байдарка-четвёрка в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко. Выиграли медальный зачёт венгры. В Белграде у них 15 медалей, шесть из которых золотые. Следующий важный старт сезона – чемпионат мира, он пройдёт с 23 по 26 августа в Португалии.