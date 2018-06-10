В Жлобине три подростка получили травмы при взрыве самодельного баллончика

В Жлобине школьники получили травмы, взорвав самодельный баллончик, сообщили в МЧС.

Информация о госпитализации мальчика 2002 года рождения поступила спасателям утром 10 июня из районной больницы.

Днём ранее девятиклассник и семиклассник собрали самодельный баллончик из пневматики и решили его взорвать. После поджога фитиля ёмкость взорвалась в руках старшего подростка. Он получил частичную ампутацию четырёх пальцев правой кисти. Школьник прооперирован и находится в реанимации.

В результате взрыва пострадали ещё два подростка. Один получил рваную рану бедра, второй – рваные раны обоих предплечий. После оказания медицинской помощи их отпустили домой для амбулаторного лечения.