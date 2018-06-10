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Дарья Домрачева удостоена межгосударственной премии «Звёзды Содружества»
Приятная новость для белорусского спорта. Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева удостоена межгосударственной премии «Звёзды Содружества».
Среди лауреатов также дирижер Юрий Башмет. Церемония награждения пройдёт через неделю в Астане.
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Приятная новость для белорусского спорта. Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева удостоена межгосударственной премии «Звёзды...
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