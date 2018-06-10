ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я победила широкую кость". Мама троих детей о том, как похудела на 23 кг

11.06.2018 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

GO.TUT.BY объявил конкурс «Лучше, чем вчера» — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю 28-летней мамы троих детей Натальи Иванчиковой из Полоцка, которая стала заниматься спортом и правильно питаться. 


Фото: из личного архива

— Когда я успела «наесть» бока, второй подбородок и остальные части тела?.. Помню, как ела все, что можно и нельзя — в нереальных количествах. Но почему я так делала, объяснить не смогу. Искать причину в трудностях и проблемах, которые были на тот момент, глупо. Но факт остается фактом: те сложные ситуации я действительно заедала.

О том, что поправилась, первой сказала мама. Сначала все шутками, потом уже без намеков. Но я лишь отмахивалась. К маме подключились другие родственники, друзья. Я все понимала, но продолжала «хомячить». На весах — отметка 86 кг при росте 173 см.

Друзья, знакомые и родители не убедят тебя, что «уже хватит». Это должно само прийти тебе в голову: понятие того, что ты с собой и своим здоровьем делаешь. В один момент мне стало до ужаса противно собственное отражение в зеркале. Тогда я купила весы, сантиметр, забыла про сладкое и мучное. Начала правильно питаться, записалась на курс массажа. Я увидела результат — и это было удовольствие.


Фото: из личного архива

Мне было не тяжело худеть. Потому что в голове произошел щелчок: по-другому нельзя! Купила абонемент сначала на фитнес, потом в зал. Отзанимавшись пару месяцев, я обнаружила рельеф на животе. Какой у меня был восторг, не передать словами! Я настолько полюбила это и поверила в себя!

В зале начали просить у меня помощи, консультироваться насчет правильного питания. Когда такое случаешься, понимаешь: ты выросла не только в глазах других, а прежде всего ты себе стала приятна. Ты понимаешь, что все реально и возможно. Ты полюбила бегать, ты ловишь на себе заинтересованные взгляды (да, порой встречаешь и зависть). Ты полностью меняешь гардероб, в нем появляются те вещи, которых ты раньше стеснялась. И что самое интересное, твоя жизнь меняется кардинально!


Фото: из личного архива

Я победила «широкую кость»: сейчас вешу 63 кг. Но активный образ жизни и правильное питание уже стали неотъемлемой частью меня. Я молодец? Пожалуй, нет. Потому что незачем доводить себя до такого состояния. Но можно все исправить, потому что только мы влияем на свою жизнь.

Читайте также
«Уже не только жир, а немного мышц». Как инженер из Солигорска похудел на 43 кг
«Порхаю, как бабочка». Мама двоих детей похудела на 30 кг и теперь довольна собой
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публикуем историю 28-летней мамы троих детей Натальи Иванчиковой из Полоцка, которая стала заниматься спортом и правильно питаться.
 
Новости дня
Новости разные
 
У ПЕКАЛІНСКІХ ЛЯСАХ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика