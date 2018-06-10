"Я победила широкую кость". Мама троих детей о том, как похудела на 23 кг

GO.TUT.BY объявил конкурс « Лучше, чем вчера » — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю 28-летней мамы троих детей Натальи Иванчиковой из Полоцка, которая стала заниматься спортом и правильно питаться.



Фото: из личного архива

— Когда я успела «наесть» бока, второй подбородок и остальные части тела?.. Помню, как ела все, что можно и нельзя — в нереальных количествах. Но почему я так делала, объяснить не смогу. Искать причину в трудностях и проблемах, которые были на тот момент, глупо. Но факт остается фактом: те сложные ситуации я действительно заедала.

О том, что поправилась, первой сказала мама. Сначала все шутками, потом уже без намеков. Но я лишь отмахивалась. К маме подключились другие родственники, друзья. Я все понимала, но продолжала «хомячить». На весах — отметка 86 кг при росте 173 см.

Друзья, знакомые и родители не убедят тебя, что «уже хватит». Это должно само прийти тебе в голову: понятие того, что ты с собой и своим здоровьем делаешь. В один момент мне стало до ужаса противно собственное отражение в зеркале. Тогда я купила весы, сантиметр, забыла про сладкое и мучное. Начала правильно питаться, записалась на курс массажа. Я увидела результат — и это было удовольствие.



Фото: из личного архива

Мне было не тяжело худеть. Потому что в голове произошел щелчок: по-другому нельзя! Купила абонемент сначала на фитнес, потом в зал. Отзанимавшись пару месяцев, я обнаружила рельеф на животе. Какой у меня был восторг, не передать словами! Я настолько полюбила это и поверила в себя!

В зале начали просить у меня помощи, консультироваться насчет правильного питания. Когда такое случаешься, понимаешь: ты выросла не только в глазах других, а прежде всего ты себе стала приятна. Ты понимаешь, что все реально и возможно. Ты полюбила бегать, ты ловишь на себе заинтересованные взгляды (да, порой встречаешь и зависть). Ты полностью меняешь гардероб, в нем появляются те вещи, которых ты раньше стеснялась. И что самое интересное, твоя жизнь меняется кардинально!



Фото: из личного архива

Я победила «широкую кость»: сейчас вешу 63 кг. Но активный образ жизни и правильное питание уже стали неотъемлемой частью меня. Я молодец? Пожалуй, нет. Потому что незачем доводить себя до такого состояния. Но можно все исправить, потому что только мы влияем на свою жизнь.