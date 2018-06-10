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Иглы для микроблейдинга: тонкости выбора

11.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Иглы для микроблейдинга: тонкости выбора

Нынешняя молодежь больше отдает преимущество технике микроблейдинга бровей, чем татуажу в классическом стиле. И совершенно не тайна, что процедура обработки бровных дуг по этому методу, практически безболезненна. А эффект естественности просто поражает. Такой результат достигается благодаря специальному инструменту, которым нужно работать вручную. Одно из таких приспособлений – игла. С ее помощью бровист производит микро разрезы, вследствие чего пигмент и приникает под кожу. И потому, игла, должна быть изготовлена из прочного металла, быть острой и не иметь повреждений или браков. В ином случае, брови могут получить травму (вплоть до рубцов) или же в исходном виде выйти не ровными.

Разновидности

Иглы для микроблейдинга в Киеве можно приобрести в любом магазине, специализированном на инструментах для татуажа. На сегодняшний день практически везде можно найти такого рода магазины. Все иглы различают по их длине, тонкости материала и качеству. Различать данные приспособления достаточно легко: на каждом из них указан номерок (для какой техники предназначены те или иные лезвия). Они исполняют достаточно много функций.

Толщина игл:

  • 0,20 мм;
  • 0,25 мм;
  • 0,30 мм.

Для тех, кто хочет выполнять наитончайшую работу, стоит остановить свой выбор на игле с маленьким диаметром. Чем больше инструмент, тем шире будут линии. Более того, от диаметра зависит и скорость самой процедуры.

По формам и назначению разливают следующие варианты лезвия:

  • с прямым срезом (Т – образные);
  • скошенные (имеют угол 30 – 40`);
  • U – образные иглы (для прокраски границ бровей, а также при напылении губ);
  • для теневой техники;
  • пучковые (используют для свободной растушевки);
  • иглы в несколько рядов (только для профессионального мастерства, отлично прокрашивают пространство между ресничками);
  • для растушевки.

Стоит заметить, что у каждого мастера свой метод работы. Поэтому выбор зависит уже от самого косметолога.

Поштучно иглы для такой работы не продаются. Они идут мини упаковками (спайками). Также различают несколько видов в спайке:

  1. От 7 – 12 шт — нужны для прорисовывания самых тонких линий и мелких волосков.
  2. От 13 – 15 шт – иглы средней толщины.
  3. От 16 – 21 шт – предназначены для рисования жирных линий.

Важнейшие требования

Не беря во внимание, какими именно иглами пользуется бровист, все лезвия должны идти по одним и тем же требованиям:

  1. Все иглы изготовляются из самого высокого качества стали.
  2. Выпускаться в стерильной упаковке.
  3. Находится в герметике перед открытием.
  4. Острые, как лезвие.
  5. Не иметь внешних повреждений.
  6. Все иглы одноразовые, после применения они подлежат утилизации.

Помимо прямых покупок в магазинах, иглы для микроблейдинга в Киеве можно еще приобрести и через интернет-магазины. Качественная продукция непременно должна иметь сертификаты качества, тогда исключается возникновение подделок или бракованного товара.

Кроме этого, для работы бровиста потребуются дополнительные полезные аксессуары, например:

  • держатель – при помощи этого инструмента лезвия надежно закрепляется и дает возможность уверенно работать. Впрочем, есть и недостатки, не все они могут подходить. Некоторые модели могут быть несовместимы, на это стоит сразу обращать внимание;
  • ручка – это специальный зажим, приспособлен для более удобной работы во время микроблейдинга. Хотя и тут стоит проверять их на совместимость.

Пигменты, иглы для микроблейдинга, ручки манипулы, анестезии, уходовые препараты и многое другое можно с легкостью найти здесь — https://microblading.com.ua/

 
 
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Нынешняя молодежь больше отдает преимущество технике микроблейдинга бровей, чем татуажу в классическом стиле. И совершенно не тайна, что процедура обработки...
 
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