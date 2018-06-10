Иглы для микроблейдинга: тонкости выбора

Нынешняя молодежь больше отдает преимущество технике микроблейдинга бровей, чем татуажу в классическом стиле. И совершенно не тайна, что процедура обработки бровных дуг по этому методу, практически безболезненна. А эффект естественности просто поражает. Такой результат достигается благодаря специальному инструменту, которым нужно работать вручную. Одно из таких приспособлений – игла. С ее помощью бровист производит микро разрезы, вследствие чего пигмент и приникает под кожу. И потому, игла, должна быть изготовлена из прочного металла, быть острой и не иметь повреждений или браков. В ином случае, брови могут получить травму (вплоть до рубцов) или же в исходном виде выйти не ровными.

Разновидности

Иглы для микроблейдинга в Киеве можно приобрести в любом магазине, специализированном на инструментах для татуажа. На сегодняшний день практически везде можно найти такого рода магазины. Все иглы различают по их длине, тонкости материала и качеству. Различать данные приспособления достаточно легко: на каждом из них указан номерок (для какой техники предназначены те или иные лезвия). Они исполняют достаточно много функций.

Толщина игл:

0,20 мм;

0,25 мм;

0,30 мм.

Для тех, кто хочет выполнять наитончайшую работу, стоит остановить свой выбор на игле с маленьким диаметром. Чем больше инструмент, тем шире будут линии. Более того, от диаметра зависит и скорость самой процедуры.

По формам и назначению разливают следующие варианты лезвия:

с прямым срезом (Т – образные);

скошенные (имеют угол 30 – 40`);

U – образные иглы (для прокраски границ бровей, а также при напылении губ);

для теневой техники;

пучковые (используют для свободной растушевки);

иглы в несколько рядов (только для профессионального мастерства, отлично прокрашивают пространство между ресничками);

для растушевки.

Стоит заметить, что у каждого мастера свой метод работы. Поэтому выбор зависит уже от самого косметолога.

Поштучно иглы для такой работы не продаются. Они идут мини упаковками (спайками). Также различают несколько видов в спайке:

От 7 – 12 шт — нужны для прорисовывания самых тонких линий и мелких волосков. От 13 – 15 шт – иглы средней толщины. От 16 – 21 шт – предназначены для рисования жирных линий.

Важнейшие требования

Не беря во внимание, какими именно иглами пользуется бровист, все лезвия должны идти по одним и тем же требованиям:

Все иглы изготовляются из самого высокого качества стали. Выпускаться в стерильной упаковке. Находится в герметике перед открытием. Острые, как лезвие. Не иметь внешних повреждений. Все иглы одноразовые, после применения они подлежат утилизации.

Помимо прямых покупок в магазинах, иглы для микроблейдинга в Киеве можно еще приобрести и через интернет-магазины. Качественная продукция непременно должна иметь сертификаты качества, тогда исключается возникновение подделок или бракованного товара.

Кроме этого, для работы бровиста потребуются дополнительные полезные аксессуары, например:

держатель – при помощи этого инструмента лезвия надежно закрепляется и дает возможность уверенно работать. Впрочем, есть и недостатки, не все они могут подходить. Некоторые модели могут быть несовместимы, на это стоит сразу обращать внимание;

ручка – это специальный зажим, приспособлен для более удобной работы во время микроблейдинга. Хотя и тут стоит проверять их на совместимость.