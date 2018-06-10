Иглы для микроблейдинга: тонкости выбора

Нынешняя молодежь больше отдает преимущество технике микроблейдинга бровей, чем татуажу в классическом стиле. И совершенно не тайна, что процедура обработки бровных дуг по этому методу, практически безболезненна. А эффект естественности просто поражает. Такой результат достигается благодаря специальному инструменту, которым нужно работать вручную. Одно из таких приспособлений – игла. С ее помощью бровист производит микро разрезы, вследствие чего пигмент и приникает под кожу. И потому, игла, должна быть изготовлена из прочного металла, быть острой и не иметь повреждений или браков. В ином случае, брови могут получить травму (вплоть до рубцов) или же в исходном виде выйти не ровными.
Разновидности
Толщина игл:
- 0,20 мм;
- 0,25 мм;
- 0,30 мм.
Для тех, кто хочет выполнять наитончайшую работу, стоит остановить свой выбор на игле с маленьким диаметром. Чем больше инструмент, тем шире будут линии. Более того, от диаметра зависит и скорость самой процедуры.
По формам и назначению разливают следующие варианты лезвия:
- с прямым срезом (Т – образные);
- скошенные (имеют угол 30 – 40`);
- U – образные иглы (для прокраски границ бровей, а также при напылении губ);
- для теневой техники;
- пучковые (используют для свободной растушевки);
- иглы в несколько рядов (только для профессионального мастерства, отлично прокрашивают пространство между ресничками);
- для растушевки.
Стоит заметить, что у каждого мастера свой метод работы. Поэтому выбор зависит уже от самого косметолога.
Поштучно иглы для такой работы не продаются. Они идут мини упаковками (спайками). Также различают несколько видов в спайке:
- От 7 – 12 шт — нужны для прорисовывания самых тонких линий и мелких волосков.
- От 13 – 15 шт – иглы средней толщины.
- От 16 – 21 шт – предназначены для рисования жирных линий.
Важнейшие требования
Не беря во внимание, какими именно иглами пользуется бровист, все лезвия должны идти по одним и тем же требованиям:
- Все иглы изготовляются из самого высокого качества стали.
- Выпускаться в стерильной упаковке.
- Находится в герметике перед открытием.
- Острые, как лезвие.
- Не иметь внешних повреждений.
- Все иглы одноразовые, после применения они подлежат утилизации.
Помимо прямых покупок в магазинах, иглы для микроблейдинга в Киеве можно еще приобрести и через интернет-магазины. Качественная продукция непременно должна иметь сертификаты качества, тогда исключается возникновение подделок или бракованного товара.
Кроме этого, для работы бровиста потребуются дополнительные полезные аксессуары, например:
- держатель – при помощи этого инструмента лезвия надежно закрепляется и дает возможность уверенно работать. Впрочем, есть и недостатки, не все они могут подходить. Некоторые модели могут быть несовместимы, на это стоит сразу обращать внимание;
- ручка – это специальный зажим, приспособлен для более удобной работы во время микроблейдинга. Хотя и тут стоит проверять их на совместимость.
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