10 июня в Столинском районе произошло 2 пожара

10.06.2018 г., 09-21. В д. Дубенец Столинского района на ул. Юрчука произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1960 г.р.
Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в хозяйственном строении.
Причина пожара устанавливается.
10.06.2018 г., 00-51.
В д. Хотомель Столинского района на ул. Щорса произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем пенсионерке 1937 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и внутренняя отделка дома.
Рассматриваемая версии причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
По материалам сайта http://brest.mchs.gov.by