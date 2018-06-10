Сельскохозяйственные, педагогические и экологические отряды приглашают этим летом молодых людей реализовать свои профессиональные и практические навыки, определиться в дальнейшей профессии, научиться работать в команде, а также, пожалуй, самое важное, это – заработать собственным трудом первые денежные средства.

Всего на территории Смолевичского района на 2018 года запланировано создание 129 рабочих мест в десяти студенческих отрядах на базе организаций и фермерских хозяйств. Создание студенческих отрядов позволит трудоустроиться ребятам от 14 лет.

О том, как идет работа по организации деятельности студенческих отрядов рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Вероника Игоревна Нехайчик:

– На сегодняшний момент в Смолевичский районный комитет общественного объединения «БРСМ» поступило тридцать пять заявлений о трудоустройстве в студенческие отряды. Все отряды начнут свою работу в июле, кроме студенческого педагогического отряда «Медуница», который создан на базе оздоровительного лагеря «Зубренок», расположенного в деревне Волма. Он начал свою деятельность в июне, в нем трудится десять молодых людей.

Вероника Игоревна рассказала о семинаре-совещании «Организация и деятельность студенческих отрядов», где присутствовали специалисты предприятий и организаций района, на базе которых создаются студенческие отряды. На семинаре обсуждались вопросы об организации деятельности студенческих отрядов, о соблюдении требований охраны труда и законодательства о труде, об особенностях уплаты взносов в ФСЗН и соблюдении санитарно-гигиенических требований при организации студенческих отрядов.

Принимать участников студенческих отрядов будут КУП «Смолевичское ЖКХ», ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», детские оздоровительные лагеря «Волна» (Смолевичский район) и «Горизонт» (Молодечненский район), КФК «АгроЛайнПлюс», ОАО «ПМК – 72», ЗАО «ПМК – 228», КФК «Ягодка» и «Агролига», ООО «Снекпро», ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».

Во время летних каникул у молодежи вырастает интерес к подработке.

Для того, чтобы найти подходящую вакансию, школьникам можно обратиться в районный штаб трудовых дел, который расположен по адресу: г.Смолевичи, ул. Первомайская, 1а, каб. 38 (3 этаж) или по телефону:26-3-83, а также в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи по адресу: ул. Первомайская, 1а, каб. 20б. Телефон: 26-7-58, 25-7-59.

Корр. «КС».