В нашем городе активно развивается сфера туризма. Подтверждение тому — создание новых туристических маршрутов, которые станут как для смолевичан, так и для гостей нашего города отличным

путеводителем.

Домик охотника: г.Смолевичи – пос.Центральный.

Начинается маршрут обзорной экскурсией по Смолевичам: знакомство с прошлым и настоящим города. Затем маршрут проходит в сторону пос.Центральный, к Домику охотника. Особенно хорошо приехать сюда на отдых всей семьей. Это сбор грибов и ягод, прогулки по лесу, катание на велосипедах, баня, шашлыки, а зимой — лыжи, санки и вечер перед камином.

Корпоративные вечеринки на деревенском приволье также становятся популярными.

Велосипедный маршрут (протяженность – 45 км): г.Смолевичи – д.Каменка – д.Прудище – аг.Юрьево – г.Смолевичи.

В рамках велотура Вы можете посетить памятник возле д.Прудище памяти погибшим партизанам бригады «Смерть фашизму», увидеть живописные окрестности озера Каменка, совершить экскурсию по съемочной площадке киностудии «Беларусьфильма», а также порыбачить в Доме рыбака.

Пешеходный или автомобильный маршрут (протяженность – 45 км): г.Смолевичи – аг.Озерицкая Слобода – Курган Славы – д.Задомля – пос.Усяж – оз.Каменка – г.Смолевичи.

Маршрутом предусмотрено посещение Кургана Славы — величественного памятника, возведенного в память о грандиозной военной операции «Багратион». Подъем на вершину кургана, знакомство с образцами боевой техники, установленными у его подножья.

Живописные озера возле деревни Задомля, синяя гладь озера Каменка, съемочная площадка киностудии «Беларусфильм» также не оставят Вас равнодушными.

Автомобильный маршрут (протяженность – 40 км): г.Смолевичи – аг.Алесино – д.Шипяны – аг.Кленник – м/к «Разгром».

Этот маршрут позволит Вам окунуться в историческое прошлое древнего рода Монюшко, побродить по дубовым аллеям старинного парка семьи Ваньковичей; узнать о жизни и творчестве знаменитого писателя, прозаика Н.Никоновича и о деятельности доктора биологических наук М.Гончарика; отдать дань памяти партизанам бригады «Разгром», погибшим за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Велосипедный маршрут (протяженность – 30 км): г.Смолевичи – аг.Слобода (АТК «Выгода») – д.Пекалин – аг.Драчково – д.Ляды.

Хотите отдохнуть в деревне на свежем воздухе, заняться сельским трудом, прокатиться на лошадях, поиграть в бильярд, сытно и вкусно покушать? Все это Вам предоставит агроэкотуристический комплекс «Выгода» в СПК «Первомайский». Здесь созданы все условия для полноценного отдыха в чистой окружающей среде с использованием свежих экологически чистых продуктов.

Еще одной отличительной особенностью маршрута является знакомство с Ляденским Свято-Благовещенским монастырем. В стенах обителя совершаются богослужения, звучит церковное пение и прихожане находят помощь, отраду и утешение.

Велосипедный маршрут (протяженность – 30 км): г.Смолевичи – Курган Славы – д.Задомля – д.Прилепы – вдхр.Дубровское.

Обзорный велотур позволит вам прикоснуться к истории и посетить Курган Славы, побывать на реке Домелька и живописных озерах, а также своими глазами увидеть археологические раскопки и остатки древней усадьбы.

Контактный телефон: +375 (1776) 555-34.

К печати подготовила Ю.МОЛЧАН.