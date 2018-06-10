Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Минского района, обвиняемого в жестоком убийстве женщины, совершенном в присутствии ребенка.

Днем 2 декабря 2017 года следственно-оперативная группа выбыла в частный дом а.г. Колодищи Минского района. Медицинскими работниками была констатирована смерть 57-летней женщины, которая гостила у своей сестры, хозяйки коттеджа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки.

На основании анализа результатов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз следствием восстановлена полная картина произошедшего.

Следствием установлено, что обвиняемый проживал в указанном коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. После бывшие супруги приняли решение о раздельном проживании. Мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске. Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился. Обвиняемый разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына он стал запугивать и угрожать ножом бывшей супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, пытаясь пресечь противоправные действия, он на глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение.

Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие, в связи с чем ему по сей день оказывается медицинская помощь.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину и давал противоречивые показания, следствием добыты доказательства его противоправных действий, в том числе и в отношении своего сына.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться её осуществления), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга), п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство (заболевание), в отношении лица, заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.