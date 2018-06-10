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Осиповичский ОГАИ сообщает
11.06.2018 — Разное | Асiповiцкi край
С 11 по 19 июня 2018 года на территории Осиповичского района проводится комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, а также лицами, не имеющими права управления.
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С 11 по 19 июня 2018 года на территории Осиповичского района проводится комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с...
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