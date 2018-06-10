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Белорусы стали платить бесконтактными браслетами

11.06.2018 12:53 — Разное | БДГ  
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В Беларуси начали использовать бесконтактные банковские платежные браслеты для быстрой и удобной оплаты. Теперь достаточно приложить руку к терминалу, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, на АЗС или за проезд в метро. Пилотный проект реализовал Приорбанк.

Первыми новинку испытали сотрудники IBA Group. Именно таким инновационным решением банк поздравил IT-компанию с 25-летием. «Пока браслеты в свободную продажу поступать не будут. Но в будущем мы планируем сделать технологию доступной для всех клиентов, предоставив возможность быстро и удобно оплачивать товары или услуги», – рассказали в Приорбанке.

Браслет можно использовать в путешествиях – устройством можно оплачивать покупки как в Беларуси, так и за рубежом. Гаджет не боится воды и перепадов температур, так что его можно смело брать на пляж, в аквапарк или тренажерный зал.

«Мы рады предложить потребителям в Беларуси новый платежный опыт. Индустрия платежей все больше переходит от пластика к цифровым технологиям. К 2020 году ожидается, что 77% POS-терминалов во всем мире будут принимать бесконтактные платежи. В Беларуси рост бесконтактных платежей в год, по состоянию на 1 кв. 2018 г., составил 33%, – обратил внимание региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане Игорь Ковалев. – Уверен, что тренд сохранится, поскольку такие инновационные решения от Visa и наших партнеров помогают потребителям улучшать повседневный образ жизни, совершая покупки просто и безопасно».

Браслет устроен достаточно просто. В него встроен уменьшенный дубликат карты со встроенной антенной (мини-чип MiniTag), обладающий всеми функциями бесконтактных карточек Visa Classic payWave. Чтобы совершить платеж, надо лишь поднести браслет к платежному терминалу с поддержкой бесконтактной технологии.

При оплате счетов до 20 белорусских рублей операция проходит практически мгновенно – для ее подтверждения не требуется ПИН-код. В случае крупной покупки платеж надо подтвердить – так же, как и с обычной карточкой. В качестве бонуса к браслету выдается банковская платежная карточка для совершения операций в устройствах без поддержки бесконтактной оплаты.

 
 
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В Беларуси начали использовать бесконтактные банковские платежные браслеты для быстрой и удобной оплаты. Теперь достаточно приложить руку к терминалу, чтобы...
 
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