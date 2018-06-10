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Результат встречи в Циндао: 800 млн юаней для Беларуси плюс льготные кредиты

11.06.2018 12:41 — Разное | БДГ  
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На встрече в Циндао подписано четыре важных для Беларуси документа, в числе которых соглашения о безвозмездной технико-экономической помощи на 800 млн юаней и о предоставлени льготных кредитов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики.

Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи на 800 млн юаней было подписано главой Минэкономики Беларуси Владимиром Зиновским по итогам визита в КНР. С китайской стороны документ подписал председатель Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Ван Сяотао.

Средства пойдут на подготовку и реализацию проектов «Национальный футбольный стадион», «Бассейн международного стандарта», «Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень» и «Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень».

Кроме соглашения о безвозмездной помощи, были подписаны следующие документы:

Межправительственное рамочное соглашение о предоставлении КНР Беларуси льготного кредита для реализации второго (заключительного) этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Общий объем заемных средств по двум этапам проекта составил порядка 4,3 млрд юаней.

Меморандум между Минэкономики Республики Беларусь и Минкоммерции КНР о плане совместного развития Беларуси и Китая на основе сопряжения стратегических программ двух стран на средне- и долгосрочный периоды.

Еще один важный документ – меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве по развитию человеческого потенциала. Вопросы касаются здравоохранения, образования, окружающей среди и прочих.

Напомним, Лукашенко с 8 по 10 июня находился в Китае  рабочим визитом, где проходило заседание совета глав-государств ШОС.

10 июня по итогам переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Циндао также было подписано соглашение о введении взаимного безвизового режима.

 
 
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На встрече в Циндао подписано четыре важных для Беларуси документа, в числе которых соглашения о безвозмездной технико-экономической помощи на 800 млн юаней и о...
 
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