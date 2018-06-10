Три подростка в Жлобине пострадали при взрыве баллончика

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подростка в Жлобине пострадали при взрыве самодельного баллончика, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о госпитализации мальчика 2002 года рождения поступила спасателям утром 10 июня из Жлобинской районной больницы. «Днем ранее девятиклассник и его друг из 7-го класса решили взорвать самодельный баллончик. После поджога фитиля емкость взорвалась в руках старшего подростка, в результате чего он получил частичную ампутацию четырех пальцев правой кисти. Школьник был прооперирован и находится в реанимации», — рассказали в МЧС.

В результате взрыва пострадали еще два подростка. Один получил рваную рану бедра, второй — рваные раны обоих предплечий. После оказания медпомощи их отпустили домой для амбулаторного лечения.

Спасатели обратили внимание, что во время каникул взрослым не стоит оставлять детей без присмотра. «Конечно, невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем родители. Необходимо помнить также, что ребенок всегда смотрит на взрослых. Поэтому детям следует подавать пример правильного поведения», — отметили в МЧС.