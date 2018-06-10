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​Сразу несколько взрывов прогремели на северо-востоке Афганистана

11.06.2018 13:18 — Разное | ОНТ  
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В одной из деревень самодельная бомба взорвалась на рынке – пострадали не менее 14 жителей. 

Ещё один теракт устроил смертник в Джелалабаде – ранены, по меньшей мере, десять человек. А в провинции Кундуз в результате нападения боевиков погибли 15 военных – причём на эти дни правительство и талибы договаривались о перемирии в связи с исламским праздником Ураза-Байрам.

 
 
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В одной из деревень самодельная бомба взорвалась на рынке – пострадали не менее 14 жителей.
 
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