​Сразу несколько взрывов прогремели на северо-востоке Афганистана

В одной из деревень самодельная бомба взорвалась на рынке – пострадали не менее 14 жителей.

Ещё один теракт устроил смертник в Джелалабаде – ранены, по меньшей мере, десять человек. А в провинции Кундуз в результате нападения боевиков погибли 15 военных – причём на эти дни правительство и талибы договаривались о перемирии в связи с исламским праздником Ураза-Байрам.