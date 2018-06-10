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Уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Ивацевичдрев» передано в суд

11.06.2018 13:18 — Разное | ОНТ  
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Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия «Ивацевичдрев» по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в ведомстве.

Установлено, что в период с 2014 по 2017 годы при организации поставок меламина и химических добавок экс-гендиректор имел возможность заключить договоры непосредственно с предприятием-производителем этих веществ. Однако мужчина включил в схему поставок посредника – фирму, которая была подконтрольна сыну обвиняемого. Таким образом, продукция закупалась по заведомо завышенной стоимости. Ущерб, причинённый ОАО «Ивацевичдрев», составил 749 600 рублей.

Сын обвиняемого возместил предприятию ущерб в полном объёме и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. 

 
 
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​Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия «Ивацевичдрев» по...
 
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