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Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая
Соглашение подписано сегодня. Это один из итогов визита Александра Лукашенко в КНР.
Документ предусматривает проведение оценки и присвоение нашей стране кредитного рейтинга по китайской национальной шкале. Именно это позволит размещать облигации и привлекать в страну капитал. Ранее Минфин заявлял о желании разместить в Китае бонды на 300−500 миллионов долларов сроком до пяти лет.
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Соглашение подписано сегодня. Это один из итогов визита Александра Лукашенко в КНР.
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