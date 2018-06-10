​Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая

Соглашение подписано сегодня. Это один из итогов визита Александра Лукашенко в КНР.

Документ предусматривает проведение оценки и присвоение нашей стране кредитного рейтинга по китайской национальной шкале. Именно это позволит размещать облигации и привлекать в страну капитал. Ранее Минфин заявлял о желании разместить в Китае бонды на 300−500 миллионов долларов сроком до пяти лет.