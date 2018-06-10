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Мотоциклист разбился насмерть в Орше

11.06.2018 13:18 — Разное | ОНТ  
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Смертельная авария произошла в Орше 11 июня.

Водитель на незарегистрированном Kawasaki ZX-9R не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. От полученных травм ехавший без шлема мотоциклист скончался на месте. Пассажирка 1998 года рождения (она была в шлеме) получила травмы. Девушка госпитализирована. Её жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. 

 
 
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​Смертельная авария произошла в Орше 11 июня.
 
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