Мотоциклист разбился насмерть в Орше

Смертельная авария произошла в Орше 11 июня.

Водитель на незарегистрированном Kawasaki ZX-9R не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. От полученных травм ехавший без шлема мотоциклист скончался на месте. Пассажирка 1998 года рождения (она была в шлеме) получила травмы. Девушка госпитализирована. Её жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.