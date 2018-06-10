Белорусский паралимпиец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов на соревнованиях по плаванию в Германии

Пловец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов на соревнованиях по плаванию IDM Berlin 2018, передаёт БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую федерацию плавания.

На старте турнира Игорь Бокий установил мировой рекорд на двух дистанциях в категории S13. В заплыве на 200 метров на спине белорус финишировал с результатом 2 минуты 9,8 секунды, а на дистанции 200 метров вольным стилем – 1 минута 52,40 секунды.

Кроме того, белорус улучшил мировое достижение среди паралимпийцев в предварительном заплыве на дистанции 50 метров на спине. Результат – 26,36 секунды. В финале Бокий превзошёл и его – 26,21 секунды.

На дистанции 200 метров баттерфляем паралимпиец завоевал золото – 2 минуты 4,06 секунды. Таким образом, Бокий улучшил достижение 28-летней давности, принадлежавшее канадцу Майклу Эджсону.