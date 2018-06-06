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В связи со сложной пожароопасной обстановкой введен запрет на посещение лесного фонда Шарковщинского района
11.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
В целях осуществления контроля за пожарной обстановкой в лесах, во избежание возникновения лесных и торфяных пожаров решением районного исполнительного комитета на территории района временно введен запрет посещения лесного фонда. Напоминает, что в связи с этим гражданам запрещено ходить в лес — в том числе для прогулок и отдыха на природе. Действует запрет и на въезд транспорта, за исключением служебного.
Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом — штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рубля). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).
Кстати, получить штраф за разведение костра можно и в то время, когда нет никаких запретов на посещение лесов. Достаточно сделать это в неположенном месте. Это может обойтись в 12 базовых величин, или 294 рубля.
К сведению.Узнать, в какие регионах введен запрет посещения лесного фонда, можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства —
И. ПАЛЬЧЕХ,
первый заместитель начальника РОЧС.
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