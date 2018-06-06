В связи со сложной пожароопасной обстановкой введен запрет на посещение лесного фонда Шарковщинского района

В целях осуществления контроля за пожарной обстановкой в лесах, во избежание возникновения лесных и торфяных пожаров решением районного исполнительного комитета на территории района временно введен запрет посещения лесного фонда. Напоминает, что в связи с этим гражданам запрещено ходить в лес — в том числе для прогулок и отдыха на природе. Действует запрет и на въезд транспорта, за исключением служебного.

Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом — штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рубля). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).

Кстати, получить штраф за разведение костра можно и в то время, когда нет никаких запретов на посещение лесов. Достаточно сделать это в неположенном месте. Это может обойтись в 12 базовых величин, или 294 рубля.

К сведению.Узнать, в какие регионах введен запрет посещения лесного фонда, можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства — www.mlh.by — в рубрике «Правила поведения в лесу». Здесь опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой регионы, где на данный момент действует запрет, отмечены красным цветом. Кроме того, на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям — www.mchs.gov.by , а также в специальном мобильном приложении «Помощь рядом».

И. ПАЛЬЧЕХ,

первый заместитель начальника РОЧС.