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Белорусские гребцы завоевали девять наград на чемпионате Европы в Сербии

11.06.2018 12:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские гребцы завоевали девять наград на чемпионате Европы в Сербии
Фото из открытых источников

В заключительный день первенства наши спортсмены завоевали шесть наград. Чемпионкой Европы стала каноистка Ольга Климова, которая с огромным преимуществом первенствовала на дистанции 5000 м и завоевала «золото».

Белорусские гребцы завоевали девять наград на чемпионате Европы в Сербии 3 медали завоевали белорусы в первый день ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

«Серебро» в байдарке-одиночке на 500 м завоевала Ольга Худенко. В каноэ-двойке на 500 м серебряную медаль завоевали Надежда Макарченко и Ольга Климова. Аналогичный результат показали Глеб Солодуха и Денис Махлай в каноэ на 200 м у мужчин, а также Елена Ноздрева и Камила Бобр в каноэ на 200 м у женщин. «Бронза» в каноэ-одиночке на 200 м в активе Артема Козыря.

Ранее в первый день чемпионата белорусы взяли два «золота» и одно «серебро». Таким образом, на счету белорусов девять медалей чемпионата Европы (3-5-1). Сборная Беларуси стала четвертой в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь дружины из Венгрии (6-5-4), Германии (4-6-0) и России (3-5-4).

 
 
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Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершился 10 июня в Белграде.
 
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