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В Жлобине школьник лишился пальцев из-за взрыва самодельного баллончика

11.06.2018 12:31 — Разное | Аргументы и факты  
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В Жлобине школьник лишился пальцев из-за взрыва самодельного баллончика
Фото из открытых источников

Как стало известно, девятиклассник и его друг-семиклассник решили собрать самодельный баллончик из пневматики. После этого в компании еще одного приятеля они взорвали изобретение.

В Жлобине школьник лишился пальцев из-за взрыва самодельного баллончика Ура, каникулы! О чем позаботиться, чтобы ребенок хорошо отдохнул

Однако после поджога фитиля емкость взорвалась прямо в руках старшего подростка. В результате происшествия девятиклассник частично лишился четырех пальцев правой руки. Ему провели ампутацию. Сейчас мальчик находится в реанимации, передают сотрудники МЧС.

Кроме того, пострадали еще два подростка. Один из них получил рваную рану бедра, второй – рваные раны обоих предплечий. После оказания медпомощи оба были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась.

Спасатели призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра. Особое внимание безопасности школьников стоит обратить в период летних каникул.

 
 
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