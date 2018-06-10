В Жлобине школьник лишился пальцев из-за взрыва самодельного баллончика

Как стало известно, девятиклассник и его друг-семиклассник решили собрать самодельный баллончик из пневматики. После этого в компании еще одного приятеля они взорвали изобретение.

Однако после поджога фитиля емкость взорвалась прямо в руках старшего подростка. В результате происшествия девятиклассник частично лишился четырех пальцев правой руки. Ему провели ампутацию. Сейчас мальчик находится в реанимации, передают сотрудники МЧС.

Кроме того, пострадали еще два подростка. Один из них получил рваную рану бедра, второй – рваные раны обоих предплечий. После оказания медпомощи оба были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась.

Спасатели призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра. Особое внимание безопасности школьников стоит обратить в период летних каникул.